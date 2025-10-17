Σε κίνδυνο είναι το μέλλον του Λούκα Βιλντόσα στη Βίρτους Μπολόνια. Ο Αργεντινός γκαρντ ενεπλάκη, μαζί με τη σύζυγό του, σε σοβαρό επεισόδιο, καθώς συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας σε βάρος μιας τραυματιοφορέα. Μπορεί να αφέθηκε ελεύθερος και να ακολούθησε την αποστολή της ιταλικής ομάδας στη Γαλλία για το αποψινό ματς με τη Βιλερμπάν, ωστόσο το θέμα δεν θεωρείται λήξαν.

Σύμφωνα με την έγκυρη La Repubblica, εφόσον ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κριθεί ένοχος, τότε είναι πιθανό το συμβόλαιό του να λυθεί από τη Βίρτους. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, είναι εφικτό να γίνει και βάσει των όρων στα συμβόλαια που υπογράφουν οι αθλητές. Θεωρείται, λοιπόν, πιθανό-αν επιβεβαιωθεί πως ο 30χρονος άσος ενήργησε βίαια, να λυθεί η συνεργασία μαζί του υπό το πρίσμα πως πλήττει την εικόνα του συλλόγου και των χορηγών του.

