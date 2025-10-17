Τα ντέρμπι και οι μεγάλες μάχες της 7ης αγωνιστικής στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, τη σύγκρουση του Άρη με τον Παναθηναϊκό και μεγάλες μάχες σε όλα τα γήπεδα. Μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Κυριακή (19/10) δεσπόζει το ντέρμπι «δικεφάλων» στην «Opap Arena», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 21:00, σε ένα ματς με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας, ενώ νωρίτερα στις 19:30 διεξάγεται η άλλη σημαντική αναμέτρηση της ημέρας, με τον Άρη να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Στις 16:00 παίζουν Αστέρας AKTOR-Κηφισιά και στις 17:30 Βόλος-Πανσερραϊκός.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο (18/10) στις 17:00 με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας και ακολουθούν οι αγώνες Ατρόμητος-Λεβαδειακός στις 19:30 και Παναιτωλικός-ΟΦΗ τριάντα λεπτά αργότερα.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με τον απόηχο της αγωνιστικής, σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που… μπάλα παίζουν οι ακροατές.

Ζήστε τα μεγάλα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αλλά και όλη την υπόλοιπη δράση, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

