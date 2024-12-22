Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ της Μακάμπι επιβεβαίωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Άρη, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι ο Νοτιοσουδανός σέντερ είναι ένας από τους 3-4 υποψήφιους που εξετάζονται από την ομάδα για την αντικατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό του.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το «τριφύλλι» δεν γνωρίζει ακόμη αν θα αφήσει η Μακάμπι τον Γκέιμπριελ να αποχωρήσει, ενώ ανέφερε πως ελπίζει σε απάντηση ενός εκ των υποψηφίων παικτών μέχρι τη Δευτέρα (23/12).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινήσαμε να παίζουμε επιθετική άμυνα και μετά δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομαδες. Κάτι που είναι λογικό. Πήραμε σοβαρά το ματς. Χρησιμοποίησαμε πολύ τους νεαρούς και τους παίκτες του πάγκου, που έδωσαν μεγάλη βοήθεια σήμερα. Για αυτόν λόγο δεν έβαλα τους βασικούς στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσαμε σε μια καλή νίκη, που μας έδωσε ξεκούραση στους βασικούς παίκτες για να είναι έτοιμοι για το ματς της Παρασκευής στην Euroleague».

Για την κατάσταση του Γκριγκόνις: «Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχουν περάσει δύο βδομάδες από την επέμβαση. Θέλει ακόμα 2-3 βδομάδες για να κάνει ατομική προπόνηση για να δούμε την κατάστασή του».

Για τον αντικαταστάτη του Λεσόρ και τον Γκέιμπριελ: «Έχουμε 3-4 υποψήφιους. Ναι είναι ένας από αυτούς ο Γκέιμπριελ. Είναι παίκτης της Μακάμπι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τον αφήσει η Μακάμπι. Ο General Manager δουλεύει τις υποθέσεις και ελπίζουμε ότι αύριο θα έχουμε απάντηση από έναν από τους υποψήφιους. Αυτή τη στιγμή θέλουμε γρήγορα έναν παίκτη και για τον πάγκο φυσικά. Ο Γιούρτσεβεν θα πάρει περισσότερες ευθύνες σίγουρα. Δεν έχω ακόμα ένα όνομα. Μιλάμε με 3-4 παίκτες».

