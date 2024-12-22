Άστραψε και βρόντηξε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε μπροστά της έναν Άρη που έφτασε να παίζει με 8 παίκτες και τον διέσυρε με σκορ 126-74, κλείνοντας τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ως πρωτοπόρος και αήττητος με ρεκόρ 11-0. Από την άλλη, οι «κίτρινοι» έμειναν στο 4-7 και συνέχισαν να δυσκολεύονται λόγω των πολλών προβλημάτων.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, το «τριφύλλι» έδειξε ότι ήθελε να χαρίσει στους οπαδούς που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ένα πραγματικό σόου και αυτό ακριβώς έκαναν. Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: 13/22 τρίποντα, 32/43 δίποντα, 33 ασίστ για 7 λάθη και 7 διψήφιοι σκόρερ! Μάλιστα, λίγο έλειψε ο Παναθηναϊκός να φτάσει το απόλυτο ρεκόρ του σε πόντους σε ένα ματς στο πρωτάθλημα, που είναι οι 134 από τη σεζόν 1994-95.

Την ευκαιρία άρπαξε σε αυτό το ματς ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που έβαλε 12 πόντους με 6/7 δίποντα, μάζεψε 3 ριμπάουντ και έκανε 1 τάπα. Μάλιστα, μέχρι στιγμής συνολικά στο πρωτάθλημα είχε 8 πόντους, ξεπερνώντας τους σε ένα μόνο παιχνίδι. Τρομερός με 19 πόντους ο Τσεντί Οσμάν, ενώ 17 είχε ο Ναν, 13 οι Γιουρτσεβέν, Μωραΐτης, 14 ο Καλαϊτζάκης και 12 ο Παπαπέτρου.

Από πλευράς Άρη, που δεν θα βρεθεί στο Final Eight του Κυπέλλου με την τελική του κατάταξη στον πρώτο γύρο, 17 πόντους είχε ο Λάντερς Νόλεϊ, 14 ο Τζος Ρόμπερτς και 13 ο Νέιτ Λαζέφσκι. Μέσα σε όλα, τραυματίστηκε στην πορεία του αγώνα και ο Μάνος Χατζηδάκης, που πήγε σε κλινική για εξέταση. Δεν έπαιξαν Τολιόπουλος, Μποχωρίδης, Φίλλιος, Μπανκς.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Καρδίτσα (29/12, 20:15), ενώ ο Άρης πηγαίνει στην έδρα της ΑΕΚ Betsson (28/12, 17:00).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος με μία βολή και ένα φόλοου του Μπράουν (3-0), ενώ ο Ρόμπερτς πέτυχε το πρώτο καλάθι του Άρη από κοντά (3-2). Ο Νόλεϊ έβαλε τρίποντο από τη γωνία (3-5) και ο Οσμάν ισοφάρισε σε 5-5 με βολές. Ο Νόλεϊ πέτυχε και γκολ φάουλ (5-8) και ο Ναν σκόραρε μετά την ασίστ του Μπράουν για το 7-8. Λαζέφσκι και Ρόμπερτς συνέχισαν το καλό διάστημα του Άρη (9-12), πριν ο Ναν βάλει δύο βολές για το 11-12. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε μπροστά τους πράσινους με τρίποντο (14-12), όμως ο Ρόμπερτς του απάντησε γρήγορα για το 14-14. Ο Ναν δεν πτοήθηκε και ευστόχησε σε νέο μακρινό σουτ (17-14), με τον Κούπερ να βρίσκει στόχο πάνω σε άμυνα για την ισοφάριση (17-17). Ο Ναν συνέχισε να… πυροβολεί (20-17), με τους Λαζέφσκι και Μπράουν να ανταλλάζουν βολές για το 22-19. Ο Γκιουζέλης και ο Οσμάν έβαλαν από ένα τρίποντο (25-22), πριν ο Γιουρτσεβέν βάλει χουκ για το 27-22. Ο Γκιουζέλης μείωσε με δύσκολο καλάθι (27-24), όμως Γιουρτσεβέν και Γκραντ έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 31-24. Ο Σλούκας με δύσκολο λέι απ διαμόρφωσε το 33-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μήτογλου σκόραρε από κοντά, ενώ ο Καλαϊτζάκης έβαλε λέι απ μετά από μεγάλη πάσα του Σλούκα για το 37-24. Ο αρχηγός των πράσινων έβαλε δύσκολο σουτ πάνω σε άμυνα, με τον Παπαπέτρου να καρφώνει εντυπωσιακά για το 41-24. Ο Ρόμπερτς ξεκόλλησε τον Άρη μετά από περίπου 6 λεπτά χωρίς πόντο (41-26), όμως Παπαπέτρου με καλάθι από κοντά και Καλαϊτζάκης με τρίποντο έγραψαν το 46-26. Γούντμπερι και Χοτζ έφεραν λίγο πιο κοντά τους Θεσσαλονικείς (47-31), με τον Λαζέφσκι να βάζει τρίποντο για το 47-34. Ο Καλαϊτζάκης στο τρανζίσιον και ο Γκραντ στο ποστ έδωσαν απάντηση για τον Παναθηναϊκό (51-34), ενώ ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε μετά τη λόμπα του Ναν για το 53-34. Ο Κούπερ και ο Μπράουν αντάλλαξαν τρίποντα (56-37) και ο Νόλεϊ μείωσε από κοντά σε 56-39. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε μία βολή για το 57-39 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Οσμάν σκόραρε από μέση απόσταση (59-39), ενώ ο Σαμοντούροφ έκανε τάπα στη μία πλευρά και λέι απ στην άλλη για το 61-39. Οσμάν και Λαζέφσκι αντάλλαξαν μακρινά σουτ (64-44), με τον Σαμοντούροφ να σκοράρει και πάλι για το 66-44. Ο Οσμάν κάρφωσε στον αιφνιδιασμό (68-44), ενώ ο νεαρός φόργουορντ/σέντερ έκανε το ίδιο μετά τη λόμπα του Μπράουν για το 70-46. Ο Ρόμπερτς μείωσε για τους φιλοξενούμενους με ένα φόλοου (70-48), ενώ ο Ναν ευστόχησε σε δύο βολές και έγραψε το 72-48. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε ένα πολύ δύσκολο λέι απ (74-50), ενώ ο Σαμοντούροφ συνέχισε το καλό του παιχνίδι και έγραψε το 76-50. Οσμάν και Γιουρτσεβέν ανέλαβαν δράση για το +30 (85-55), με τον δεύτερο να βάζει εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα για το 87-55. Μετά από κλεψίματα του Καλαϊτζάκη, ο ίδιος αλλά και ο Παπαπέτρου σκόραραν για το 93-57 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία, και διαδικαστική, περίοδο, ο Παπαπέτρου έβαλε γκολ φάουλ για το 96-57. Ο Σαμοντούροφ και ο Μήτογλου έγραψαν το 99-61, με τους «πράσινους» να φτάνουν από νωρίς την κατοστάρα, χάρη σε κάρφωμα του νεαρού ψηλού που συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι (101-61). Ο Μήτογλου… κρεμάστηκε επίσης από το καλάθι στο τρανζίσιον για το 103-61, πριν ο Μωραΐτης σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους για το 108-61. Το πράσινο πάρτι συνεχίστηκε με Καλαϊτζάκη, Μήτογλου (115-63). Ο Μωραΐτης ξαναπήρε το… όπλο του με δύο σερί τρίποντα (123-68). Το μόνο που συνέβη από εκεί και πέρα ήταν ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει την επιθετική του επίδοση παίρνοντας τη θριαμβευτική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 33-24, 57-39, 93-57, 126-74

