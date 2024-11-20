Στους ρυθμούς του Ευρωμπάσκετ κινείται αυτή την εβδομάδα η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time η οποία φιλοξενεί τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο αρχηγός του Άρη σχολιάζει τον τρίτο αγώνα της Ελλάδας στα προκριματικά της διοργάνωσης με τη Μεγάλη Βρετανία ο οποίος διεξάγεται αύριο (21:30) στο Λονδίνο και δηλώνει έτοιμος να ανταπεξέλθει σε κάθε προσδοκία της Εθνικής Ομάδας.

Αναφέρεται στο ωραιότερο σουτ της ζωής σου, το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Euroleague και τον παίκτη είδωλο που είχε από μικρό παιδί.

Ο διεθνής γκαρντ αποκαλύπτει το όνειρο που θέλει να ζήσει με την Εθνική Ομάδα και μιλάει για το Ευρωμπάσκετ Γυναικών το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ιούνιο 2025.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.