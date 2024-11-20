Παναθηναϊκός: Νέα συνεργασία με γνώμονα το περιβάλλον

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρία Sportad με σκοπό τη μέτρηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της ομάδας.

Με προτεραιότητα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στοχεύει στη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών πρακτικών. Μέσω της υπηρεσίας The Sports Footprint προσφέρεται αναλυτική χαρτογράφηση και παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών βιωσιμότητας, όπως η ενεργειακή κατανάλωση και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμεύσουν ώστε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να συνδράμει με υπευθυνότητα στην προσταστία του περιβάλλοντος».

