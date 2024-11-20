Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Ανακοίνωσε Βιεϊρά η Τζένοα

Και με τη… βούλα προπονητής της Τζένοα είναι από σήμερα (20/11) ο Πατρίκ Βιεϊρά, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα

Πατρίκ Βιεϊρά

Στην επιβεβαίωση των ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου, αναφορικά με την πρόσληψη του Πατρίκ Βιεϊρά στον πάγκο της, προχώρησε σήμερα (20/11) η Τζένοα.

Με την ομάδα της Γένοβας να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο τεχνικό, ο οποίος θα προπονήσει μάλιστα τη νέα του ομάδα απόψε το απόγευμα για πρώτη φορά.

Παράλληλα, περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς την χρονική διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε ο Βιεϊρά με την Τζένοα ή των ονομάτων των συνεργατών του, δεν έγιναν γνωστές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark