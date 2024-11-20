Η ισραηλινή ομοσπονδία έστειλε επιστολή στη FIBA για την υπόθεση Μότλεϊ

Ακόμα ένα επεισόδιο στο... σίριαλ του Τζόναθαν Μότλεϊ και της Χάποελ Τελ Αβίβ ήρθε να προστεθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να αποχωρήσει από τον ισραηλινό σύλλογο, ακολουθώντας ωστόσο... περίεργες οδούς. Αρχικώς, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο, οι απειλές του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ προς τον σέρβικο σύλλογο έπιασαν τόπο, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να κάνει πίσω τελικά, αφού ο παίκτης δεσμευόταν με συμβόλαιο.

Τελικώς, ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε δεν έμεινε για πολύ στο Ισραήλ, αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ έδωσε τα χέρια με ομάδα από την G-League του ΝΒΑ, με στόχο φυσικά να παλέψει για το όνειρό του να αγωνιστεί ξανά στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Θέση σε όλα αυτά πήρε ακόμα και η ισραηλινή ομοσπονδία μπάσκετ, με τον πρόεδρό της, Άμος Φρίσμαν, να στέλνει επιστολές στον Γενικό Γραμματέα της FIBA?, Ανδρέα Ζαγκλή και στον Εκτελεστικό Διευθυντή της FIBA ??Europe, Καμίλ Νόβακ, ζητώντας τους να μην δώσουν το έγγραφο ελευθέρας (LOC) στον Μότλεϊ! Ένα έγγραφο με το οποίο ο έμπειρος ψηλός θα μπορούσε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα εκτός της Χάποελ.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ισραηλινής ομοσπονδίας, η χορήγηση μιας τέτοιας άδειας θα έπληττε τα εγχώρια επαγγελματικά πρωταθλήματα και την εμπιστοσύνη μεταξύ παικτών και συλλόγων.

Να τονιστεί βέβαια πως η Χάποελ Τελ Αβίβ, του Δημήτρη Ιτούδη πλέον, στην οποία ο Μότλεϊ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024, βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη μαζί του, ούσα αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να βγει κερδισμένη από την πολύκροτη αυτή υπόθεση.

