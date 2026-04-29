Ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός για 25 λεπτά στο Μπιλμπάο, αλλά όταν είδε τους Βάσκους να καλύπτουν τη διαφορά του πρώτου αγώνα, αγχώθηκε υπερβολικά και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τη νίκη στο Παλατάκι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε με 89-74 και έχασε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την ίδια ομάδα, στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μάρτζιρις Νορμάντας με 17 πόντους, ενώ 16 πόντους είχε ο Νταρούν Χίλιαρντ, 14 ο Λουκ Πέτρασεκ και ισάριθμους ο Μέλβιν Πάντζαρ. Μεγάλο ματς από τον Τρίγκβι Χλίνασον με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 τάπες.

Για τον ΠΑΟΚ, πάλεψε με 19 πόντους ο Μπριν Ταϊρί, αλλά ήταν άστοχος (7/22 σουτ), ενώ 11 πόντους είχε ο Μπεν Μουρ. Αυτή ήταν η 4η ήττα σε 6 ευρωπαϊκούς τελικούς για τον «δικέφαλο του βορρά», που στρέφεται τώρα στα playoffs της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι ήρθε από τον Μουρ (0-2), με τον Χλίνασον να απαντάει από κοντά για το 2-2. Ταϊρί και Μπέβερλι ανέβασαν τη διαφορά (2-7) με λέι απ και τρίποντο, αντίστοιχα, με τους Νορμάντας και Χίλιαρντ να μειώνουν σε 6-9. Ο παθιασμένος Ομορούγι ανανέωσε μία επίθεση και ευστόχησε σε δύο βολές (6-11), με τον Πέτρασεκ να απαντάει με τρίποντο για το 9-11. Ο Ταϊρί βρήκε στόχο σε μακρινό σουτ (9-14), πριν ο Πάντζαρ μειώσει με πέντε σερί προσωπικούς πόντους σε 14-16. Ο Κόνιαρης έδωσε λύση από τη γραμμή (14-18), με τον Πάντζαρ να φέρνει τους γηπεδούχους στον πόντο (17-18). Ο Ντίμσα αντέδρασε με πολύ δύσκολο τρίποντο, ενώ ο Άλεν έγραψε στο τρανζίσιον το 17-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 19-23 με δύο βολές του Πάντζαρ.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Χλίνασον με συνεχόμενους πόντους έφερε ξανά τους Βάσκους σε απόσταση βολής (23-25). Ο Νορμάντας με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι ισοφάρισε (25-25), με τους Μέλβιν και Φρέι να γράφουν το 27-27. Ο Μουρ με φόλοου έβαλε ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ (27-29), πριν ο Άλεν βάλει εντυπωσιακό καλάθι για το 27-31. Ο Χίλιαρντ ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (32-33), με τον Νορμάντας να βάζει μπροστά την Μπιλμπάο για πρώτη φορά με δικό του μακρινό σουτ (35-34). Ο Ντίμσα ανέκτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους με τρίποντο (37-39), όμως ο Γιαβόρσκι απάντησε αμέσως για το 40-39. Ο Νορμάντας πήγε στο καλάθι και σκόραρε (42-39), με τον Μπέβερλι να δίνει ανάσα στον ΠΑΟΚ για το 42-41. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 43-41 με μία βολή του Πάντζαρ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τρίποντο του Χίλιαρντ για το μεγαλύτερο μέχρι τότε προβάδισμα της Μπιλμπάο (46-41). Ταϊρί και Ντίμσα μείωσαν για τον ΠΑΟΚ (47-46), με ένα λέι απ του Φρέι να γράφει το 49-46. Ο Ντίμσα συνέχισε να εκτελεί ασταμάτητα (49-49), όμως οι Βάσκοι έβαλαν… εξάποντο με Πέτρασεκ και Χίλιαρντ, καθώς οι Θεσσαλονικείς απέτυχαν να ελέγξουν το αμυντικό ριμπάουντ μετά από χαμένη βολή των γηπεδούχων. Ο Μπέβερλι έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ (55-51), με τον Χίλιαρντ να πηγαίνει στη γραμμή και να γράφει το 57-51. Ο Μουρ έμεινε στο παρκέ με τρία φάουλ και σκόραρε με εντυπωσιακή ενέργεια (57-53), όμως ο Νορμάντας ολομόναχος έγραψε το 60-53. Ο Πέτρασεκ με γκολ φάουλ έκανε διψήφια τη διαφορά (63-53), ενώ ο Χλίνασον συνέχισε το σερί των γηπεδούχων με λέι απ για το 65-53. Ο Πάντζαρ με 1/2 βολές διαμόρφωσε το +13 για την Μπιλμπάο (68-55), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 70-57.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Φρέι έβαλε συνεχόμενους πόντους και ανέβασε τη διαφορά στο 74-57. Το προβάδισμα της Μπιλμπάο ξέφυγε με τρίποντο του Πέτρασεκ (77-57), με τον Ταϊρί να δίνει λύση μετά από ώρα με μακρινό σουτ, μειώνοντας σε 80-61. Ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό τον ΠΑΟΚ με βολές (80-63), πριν ο Μουρ κάνει 1/2 για το 80-64. Ο Άλεν έβαλε σημαντικό τρίποντο (82-67), με τους Χίλιαρντ και Ταϊρί να ανταλλάζουν καλάθια για το 84-69. Από εκεί και πέρα, ο «δικέφαλος του βορρά» δεν είχε αντίδραση, με την Μπιλμπάο να κατακτά για δεύτερη σερί φορά το τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74.

