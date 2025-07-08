Στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον με εμφατικό τρόπο ο Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τενίστας, Νο2 της ATP, διέλυσε άνετα 3-0 σετ (6-2, 6-3, 6-3) τον «οικοδεσπότη» Κάμερον Νόρι στον δεύτερο χρονιά προημιτελικό του φετινού βρετανικού Grand Slam και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για την τετράδα, όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ.

Ο Αλκαράθ έφτασε τις 23 σερί νίκες στο tour και τις 19 συνεχόμενες στο τουρνουά.

