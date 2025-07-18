Παναθηναϊκός: Ρήξη χιαστού ο Κυριόπουλος, μπαίνει άμεσα χειρουργείο

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Κυριόπουλο. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής (18/07) και τελικά υπέστη ρήξη χιαστού! Ο νεαρός στάθηκε πολύ άτυχος με τον σοβαρό αυτό τραυματισμό, ο οποίος θα τον αφήσει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης. Πλέον, θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, και στη συνέχεια θα αρχίσει τη δύσκολη διαδικασία της αποκατάστασής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριόπουλος επέστρεψε φέτος στον Παναθηναϊκό μετά από τον μονοετή δανεισμό του στην Κηφισιά, την οποία βοήθησε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία.



Με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων πέρσι στη Super League 2 είχε 30 εμφανίσεις με 5 γκολ και 5 ασίστ, ενώ πρόσφατα ανανέωσε με τους «πράσινους» μέχρι το 2028.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.