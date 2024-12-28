United Cup: Κράτησε ζωντανή την Ελλάδα ο Τσιτσιπάς

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να δυσκολεύτηκε, αλλά στο τέλος κατάφερε και επικράτησε του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-3), για να ισοφαρίσει τη σειρά των αγώνων της Ελλάδας με την Ισπανία στο 1-1, μετά την ήττα της Μαρίας Σάκκαρη νωρίτερα.



Πλέον, τα πάντα για την εξέλιξη της σειράς θα κριθούν στο μικτό διπλό, που θα αρχίσει σε λίγη ώρα, έτσι ώστε να κριθεί ποια ομάδα θα κερδίσει το ζευγάρι. Υπενθυμίζουμε πως η Ισπανία ηττήθηκε χθες (27/12) από το Καζακστάν με 2-1, επομένως παίζει για την παραμονή της στο τουρνουά. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, θέλει να ξεκινήσει θετικά την πορεία της στο United Cup και να κάνει το πρώτο βήμα για ένα «εισιτήριο» στα νοκ-άουτ.

To πρώτο σετ ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικό, με αμφότερους τους τενίστες να φτάνουν κοντά σε break αλλά να μην το καταφέρνουν. Τελικά, αυτός που το έκανε ήταν ο Τσιτσιπάς, που έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στο 10ο game και πήρε το σετ με 6-4.



Ο Καρένιο Μπούστα έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ και απάντησε με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο στον Έλληνα τενίστα, καθώς έκανε break στο 9ο game και έπειτα πήρε το σετ με 6-4 στο δικό του σερβίς.



Στο τελευταίο και καθοριστικό σετ, ο Στέφανος έχασε break point για το 3-1 και τελικά βρήκε το break στο 6ο game, κάνοντας το 4-2. Κάπως έτσι, διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, και μάλιστα έκλεισε το 9ο game με έναν άσο, φτάνοντας στην επικράτηση μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά παιχνιδιού.

