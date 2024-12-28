Παναθηναϊκός: Η ατάκα του Ναν για τον Γκάμπριελ

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ άμεσα αντανακλαστικά στην αγορά και κινήθηκε για την απόκτηση του Ουένιεν Γκάμπριελ, λίγο μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Όταν η υπόθεση είχε μπει πια στην τελική ευθεία και φαινόταν πως θα βρεθεί λύση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ρώτησαν τον Ναν τι γνώμη έχει για τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.