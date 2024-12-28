Τάσος Μπακασέτας: Κόσμος και ομάδα γίνονται ένα – Τι δήλωσε για Μπάλντοκ

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Monobala Σαββατοκύριακο» με τον Πάνο Βόγλη (28/12, 12:30), και παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στον Νίκο Παγκάκη.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στις πιο καθοριστικές στιγμές της χρονιάς που φτάνει στο τέλος της, αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον ώθησαν να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Επιπλέον, εξέφρασε τους στόχους και τις φιλοδοξίες του για το 2025.

