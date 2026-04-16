Η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε απλώς να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League, αλλά και να ανέβει στην κορυφή του UEFA Ranking. Οι δύο κολλητές νίκες με τη Ρεάλ και η πρόκριση στην τετράδα, έφερε τους Βαυαρούς στο νούμερο ένα της κατάταξης (146.500 πόντοι), πετώντας στη 2η θέση πλέον τους Μαδριλένους (144.500 πόντοι).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης.



Όσον αφορά τα ελληνικά κλαμπ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σταθερά ψηλά καθώς είναι στην 34η θέση με 62.650 πόντους, ξεπερνώντας σπουδαίους συλλόγους όπως οι Λειψία, Ρέιντζερς, Βιγιαρεάλ, Λάτσιο, Αγιαξ, Φενέρ, Σοσιεδάδ.

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 53η θέση με 48.250 πόντους, ο Παναθηναϊκός στην 76η με 29.250, η ΑΕΚ στην 91η με 22.000 και ο Άρης στη θέση 182 με 9.602.

Μεγάλο μπουστάρισμα για την ΑΕΚ από τη φετινή σεζόν με 15.000 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 13.250. Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του μάζεψε 11.000 πόντους φέτος, ενώ ο Ολυμπιακός αποτελεί την ομάδα με την καλύτερη συγκομιδή την τελευταία τριετία. Ξεκινά από τη σεζόν με την κατάκτηση του Europa Conference League με 17.000 πόντους, ακολουθεί η περσινή με 18.500 και φέτος συγκέντρωσε άλλους 15.750!

Ασφαλώς, μένει να φανεί τι θα γίνει στη σημερινή ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο και πώς θα διαμορφωθεί στο τέλος των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων το UEFA Ranking, συνολικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.