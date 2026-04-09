Η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της ως επίσημος προμηθευτής της μπάλας των αγώνων για τις ανδρικές συλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν θα ανανεώσουμε τη συνεργασία μας ως επίσημος προμηθευτής της μπάλας των αγώνων για το UEFA Men's Champions League πέραν της σεζόν 2026-27», ανέφερε η Adidas σε δήλωσή της.

Η Nike και η Puma συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να πάρουν τη χορηγία από την Adidas, με την Nike να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Η Adidas προμηθεύει με μπάλες την κορυφαία συλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εδώ και 25 χρόνια, με τη συνεργασία τους να χρονολογείται από το 2001. Ο γερμανικός κολοσσός αθλητικών ειδών είχε πάρει τη χορηγία από τη Nike, ενώ η τελευταία συμφωνία του πρόκειται να λήξει στο τέλος της σεζόν 2026/27.

Πηγή: skai.gr

