Ολυμπιακός-Αρμάνι: «Κλειδώνει» την πρωτιά

Απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο τίθεται αντιμέτωπος σήμερα ο Ολυμπιακός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο τελευταίο ματς στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 21:15 έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον καθώς οι ερυθρόλευκοι με μία νίκη θα κλειδώσουν την πρωτιά στη βαθμολογία που θα τους εξασφαλίσει την πρωτιά, το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs και θα ανεβάσει την ψυχολογία ακόμη περισσότερο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.



Από την άλλη πλευρά η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την νίκη. Είναι ήδη αποκλεισμένη, μη έχοντας ελπίδα για να συνεχίσει η εφετινή της σεζόν στην Λίγκα με τους παίκτες του Πέπε Ποέτα να θέλουν απλώς να κλείσουν την ευρωπαϊκή τους χρονιά με μια καλή εμφάνιση.

«Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα, πιέζει την μπάλα και γενικά παίζει οργανωμένο μπάσκετ, κυκλοφορώντας πολύ καλά τη μπάλα και διαθέτοντας αρκετό ταλέντο. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί θέση στα playoffs δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει ποιότητα. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το ρόστερ της, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη σημερινή αναμέτρηση με τον προπονητή των ερυθρολεύκων να σχολιάζει και την… γκίνια της πρώτης θέσης.

«Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει. Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου "καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον". Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι», κατέληξε.

Ο Μόρις και ο Τζόοουνς είναι οι δύο παίκτες που δεν θα έχει σήμερα στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός με τον Φουρνιέ και τον Νιλικίνα όμως να είναι και πάλι διαθέσιμοι προσφέροντας λύσεις στην περιφέρεια.

Από την άλλη πλευρά ο Ποέτα θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Γκούντουριτς και ΛεΝτέι όμως είναι έτοιμος να αγωνιστεί έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Ντάνστον.

Με βάσει την τελευταία ενημέρωση από τον Ολυμπιακό δεν είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια καθώς απέμεναν λιγότερα από 300. Κάτι που όμως δεν αποκλείεται να συμβεί σήμερα και να είναι για άλλη μια φορά κατάμεστο το κλειστό του Φαλήρου.

