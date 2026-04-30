Μέγας κίνδυνος και φυσικά απόλυτη αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου στην Eredivisie.

H ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας διεμήνυσε πως η υπόθεση της Μπρέντα, η οποία βρίσκεται δικαστική διαμάχη με τη Λίγκα, μπορεί να έχει αποτελέσματα που… δεν έχουμε ξαναδεί!

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να υπάρξει απόφαση με την οποία θα πρέπει να επαναληφθούν 133 παιχνίδια, λόγω μιας συγκεκριμένης συμμετοχής!

Ο Ντιν Τζέιμς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς αγωνίστηκε σε ματς απέναντι στην Μπρέντα στις 15 Μαρτίου, αλλά δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Όφειλε να έχει εξασφαλίσει άδεια εργασίας από τη στιγμή που έχει αλλάξει υπηκοότητα και υπηρετεί την εθνική ομάδα της Ινδονησίας!

Μόλις ενημερώθηκε σχετικά η Μπρέντα που μάλιστα σ’ εκείνο το ματς ηττήθηκε με το βαρύτατο 6-0, ζήτησε την ακύρωση και την επανάληψη της αναμέτρησης.

Αυτό δεν το δέχθηκε η KNVB και κάπως έτσι η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό...

