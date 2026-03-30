Η UEFΑ αποφάσισε ν’ αφουγκραστεί τις ανάγκες του κόσμου και των οπαδών και οι τιμές των εισιτηρίων για το Euro 2028 εκθέτουν τη FIFA για τα κόστη του Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού.

Όπως αναφέρουν οι Times, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται ν’ ανακοινώσει τιμές εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις του Euro 2028 (που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) που οριακά θα φτάνουν μέχρι τις 30 λίρες το κάθε κομμάτι.

Αυτό, σημαίνει πως για να παρακολουθήσουν δυο άτομα ένα ματς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε μια διετία από τώρα, θα πρέπει να διαθέσουν 60 λίρες, ένα ποσό που θα αρκεί μονάχα για… μια θέση πάρκινγκ έξω από γήπεδο, κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ!

Η UEFA «παγώνει» τις τιμές, τη στιγμή που η FIFA δείχνει να μην αναλογίζεται τις ανάγκες του κόσμου και των υποστηρικτών των εθνικών ομάδων…

