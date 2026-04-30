Λεβαδειακός: Τι ισχύει για Τσάπρα - Όλα τα δεδομένα

Ο Λεβαδειακός πραγματοποιεί την σπουδαιότερη πορεία της ιστορίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όντας στην 5η θέση της βαθμολογίας, η οποία παρόλα αυτά, δεν θα του δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.



Η ομάδα της Βοιωτίας, έχει αναδείξει αρκετούς πρωταγωνιστές τη φετινή σεζόν, εις εκ των οποίων είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο 24χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, αποτελεί «μήλον της Έριδος» για τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού οι εμφανίσεις το, οι 10 ασίστ που έχει μοιράσει, αλλά και η συνολική του εικόνα στη Stoiximan Super League έχει προσεγγίσει κατά πολύ το ενδιαφέρον.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην ομάδα της Βοιωτίας, έχουν έρθει προσφορές από ομάδες για την απόκτηση του Τσάπρα, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλαμπ και έχουν απορριφθεί.



Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ο Λεβαδειακός δεν έχει έρθει σε συμφωνία με καμία ομάδα για την πώληση του Τσάπρα, καθώς οι απαιτήσεις, προς το παρόν δεν έχουν ικανοποιήσει τον σύλλογο. Ενδεικτικό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι οι απαιτήσεις του Λεβαδειακού, απέχουν ακόμη και από το 1,5 εκατ. ευρώ, που έλαβαν οι Βοιωτοί και απέρριψαν επίσης!



Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι δυο πλευρές, είχαν δώσει τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 2030 και για να επέλθει «σπάσιμο» αυτής, θα πρέπει πρωτίστως να ικανοποιηθεί οικονομικά ο Λεβαδειακός, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν έχει συμβεί.

