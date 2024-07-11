Λογαριασμός
Τέσσερις ελληνικές ομάδες σε Europa & Conference League δείχνουν οι αριθμοί για τη νέα σεζόν

Η σελίδα Football Meets Data υπολογίζει πως η σεζόν 2024/25 θα έχει τέσσερις ελληνικές ομάδες στο league phase των διοργανώσεων της UEFA

Η UEFA μπαίνει στη νέα εποχή, με Champions, Europa και Conference League να αφήνουν την παραδοσιακή φάση των ομίλων και να έχουν πλέον league phases, όπου θα μετέχουν 36 ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων θα δίνει οκτώ αγώνες.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η Ελλάδα θα έχει σίγουρα τον Ολυμπιακό στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στα προκριματικά του Champions League, τον Παναθηναϊκό σε εκείνα του Europa και την ΑΕΚ σε εκείνα του Conference.

Και σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, όλοι τους θα καταφέρουν να παίξουν ευρωπαϊκή μπάλα το φθινόπωρο!

Συγκεκριμένα, οι υπολογισμοί της σελίδας μέσω του αλγόριθμου ELO, φέρνουν τους Θεσσαλονικείς στο Europa League, με 56% πιθανότητες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν 41% για να μπουν στο Conference – με την Ένωση να φτάνει το 47%.

Με λίγα λόγια, τα στατιστικά δείχνουν πως είναι πιθανότερο οι πρωταθλητές να αποκλειστούν σε κάποιο σημείο των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να συνεχίσουν στο Europa, ενώ οι κυπελλούχοι θα κάνουν ανάλογη πορεία προς το Conference – με την ΑΕΚ να κάνει προφανώς, 3/3 για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής.

Πηγή: sport-fm.gr

