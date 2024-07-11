Την επιστροφή στην ομάδα που καθιερώθηκε φαίνεται να εξετάζει ο Σλοβένος στράικερ. Σύμφωνα με τον γενικός διευθυντή της ομάδας Ιβάν Κμότρικ, ο 30χρονός ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού κοιτάει με πολύ καλό μάτι την επιστροφή του στην Σλοβακία. Πάντως το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ οι πράσινοι δεν θα τον παραχωρήσουν αν δεν καλυφθούν οι απαιτήσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.