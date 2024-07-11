Λογαριασμός
Αποκάλυψη Ίβαν Κμότρικ για Σπόραρ

Αμοιβαίο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για συνεργασία

Την επιστροφή στην ομάδα που καθιερώθηκε φαίνεται να εξετάζει ο Σλοβένος στράικερ. Σύμφωνα με τον γενικός διευθυντή της ομάδας Ιβάν Κμότρικ, ο 30χρονός ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού κοιτάει με πολύ καλό μάτι την επιστροφή του στην Σλοβακία. Πάντως το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ οι πράσινοι δεν θα τον παραχωρήσουν αν δεν καλυφθούν οι απαιτήσεις τους. 

