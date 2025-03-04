Τζούρισιτς: «Θα καταλάβετε πως ο Παναθηναϊκός είναι κορυφαίο κλαμπ - Θέλουμε τελικό Conference League»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς προετοίμασε τους Ιταλούς για ό,τι θ' αντικρίσουν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης στην πρώτη αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα για τους «16» του Conference League.



Μιλώντας στην εφημερίδα «La Nazione», αναφέρθηκε στο νέο εμπόδιο των «πράσινων» στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και σχολίασε:

«Πριν την κλήρωση ήλπιζα να έρθει η Ραπίντ Βιέννης, η οποία είναι πιο αδύναμη ομάδα από τη Φιορεντίνα. Αλλά μετά, όταν ήρθε το ζευγάρωμα, σκέφτηκα ότι θα ξαναέβλεπα τόσους πολλούς φίλους. Τον Παλαντίνο, που αντιμετώπισα πολλές φορές ως αντίπαλος, τον Πραντέ, που τον είχα ως κόουτς στη Τζένοα, τον Κατάλντι, με τον οποίο έπαιζα στην Μπενεβέντο, αλλά πάνω από όλα τον υπέροχό μου φίλο τον Peluso. Πέρασα τέσσερα υπέροχα χρόνια μαζί του στη Σασουόλο».



Αναφορικά με τη Φιορεντίνα, είπε:



«Είναι μια μεγάλη ομάδα, φτιαγμένη για να φτάσει ως το τέλος του Conference. Φυσικά, είδα ότι δεν είναι σε καλή φόρμα… αλλά ούτε κι εμείς είμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό θα είναι ένα δύσκολο ματς. Οι "βιόλα" δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο αλλά είναι πολύ ταχυδυναμική και δυνατή σαν ομάδα».



Όσο για τον δικό του ρόλο και τους στόχους του Παναθηναϊκού, κατέστησε ξεκάθαρο πως:

«Αυτούς τους μήνες στον Παναθηναϊκό άλλαξα τον τρόπο παιχνιδιού μου: τώρα καλούμαι να σκοράρω. Παίζω σε μια μεγάλη ομάδα που έχει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος κάθε χρόνο και πρέπει να τα καταφέρουμε κι αυτή τη φορά. Παίζω σ' έναν κορυφαίο σύλλογο και θα το καταλάβετε καλά την Πέμπτη, που θα είναι 60 χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο. Θέλουμε να φτάσουμε στον τελικό, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός: έχουν χαράξει το μονοπάτι, δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω».

