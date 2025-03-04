Αντέδρασε με τεράστια νίκη η Φενέρμπαχτσε! Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους νίκησε με σκορ 87-83 την Παρί στην «Adidas Arena», σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Κάπως έτσι, έμεινε μόνη της στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9, και άφησε τον Παναθηναϊκό μόνο τρίτο με 17-10!

Το ματς ήταν ανατρεπτικό, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν το μομέντουμ σε διάφορα σημεία του αγώνα. Τελικά, το παιχνίδι κρίθηκε από τα 29 επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε η Φενέρ, η οποία κόντεψε να σπάσει το ρεκόρ των 30 που κατέχει η ΤΣΣΚΑ από το 2020.

Κορυφαίος των νικητών με 19 πόντους ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς, ενώ 14 πόντους μέτρησαν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και 11 πόντους με 8 ασίστ ο κομβικός Γουέιντ Μπόλντγουιν. Από τους ηττημένους, που έπεσαν στο 16-11 και βρίσκονται σε τετραπλή ισοβαθμία στην τέταρτη θέση, 22 πόντους έβαλε ο Τι Τζέι Σορτς και 15 ο Ναντίρ Ιφί.

Το ματς

Η Παρί μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστές τους Τι Τζέι Σορτς και Τάισον Γουόρντ κατάφερε να ξεφύγει από νωρίς με +10 (26-16), προβάδισμα με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τους γηπεδούχους να παραμένουν σταθερά μπροστά φτάνοντας μέχρι και στο +14 (32-18), πριν το 45-37 του ημιχρόνου που σηματοδότησε μια κάποια αντίδραση της Φενέρ.

Η κατάσταση άλλαξε άρδην στο δεύτερο μέρος. Μάρκο Γκούντουριτς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βγήκαν μπροστά και άρχισαν να «ροκανίζουν» τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Η Φενέρ άρχισε να παίζει καταπληκτική άμυνα και μάλιστα έτρεξε ένα εντυπωσιακό 14-0 μέσα σε λιγότερα από πέντε λεπτά, μετατρέποντας το 52-47 σε 52-61. Οι Γάλλοι έδειξαν αντίδραση με τον Σορτς και πλησίασαν στο 60-63 του τρίτου δεκαλέπτου, που δημιούργησε τις συνθήκες για ένα «θρίλερ».

Πράγματι, το ματς πήρε τη μορφή «μία σου και μία μου», με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται διαρκώς στο προβάδισμα. Δύο μεγάλα τρίποντα του Γουόρντ έφεραν τους Γάλλους μπροστά στο σκορ με σκορ 68-65, όμως Μπόλντγουιν και Μπιμπέροβιτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Φενέρ με μεγάλα σουτ για το 71-78 στα 2:43 πριν το φινάλε. O Ιφί έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους με μεγάλο τρίποντο (75-78) και κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Μετά από δύο εύστοχες βολές του Χέιζ-Ντέιβις, ο Ιφί πέτυχε ακόμη ένα απίθανο τρίποντο και μείωσε σε 78-80 με το ρολόι να γράφει 1:08 πριν από το φινάλε. Μπόλντγουιν και Σορτς αντάλλαξαν δίποντα, με ένα ακόμη χαμένο αμυντικό ριμπάουντ να πληγώνει την Παρί και να φέρνει το γκολ φάουλ του Γκούντουριτς για το 80-85. Ο Ιφί αρνήθηκε να παραιτηθεί και ευστόχησε σε ένα ακόμη μακρινό σουτ (83-85) 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Χολ έχασε μία βολή, όμως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή για την ομάδα του με το σκορ στο 83-86, με τη Φενέρ να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 45-37, 60-63, 83-87

