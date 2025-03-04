Λογαριασμός
Ο Ίρβινγκ πήγε υποβασταζόμενος να εκτελέσει βολές και αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο - Δείτε βίντεο

Το mamba mentality του Κόμπι παρουσίασε ο Κάιρι Ίρβινγκ με αυτό που έκανε στην αναμέτρηση των Μάβερικς απέναντι στους Κινγκς, έπειτα από πρόβλημα στο γόνατο

Στο NBA ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν μπορούσε ούτε να πατήσει το πόδι του μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Μάβερικς να γνωρίζουν βαριά ήττα από τους Κινγκς με το τελικό 122-98.

Παρ' όλα αυτά και παρά τον πόνο που είχε αισθανθεί, επέλεξε να εκτελέσει τις βολές που είχε κερδίσει κι έπειτα ν' αποχωρήσει από το παρκέ.

Πήγε στη γραμμή υποβασταζόμενος, δίχως καν να πατάει ή να ρίχνει βάρος στο τραυματισμό του πόδι, στάθηκε όρθιος, άντεξε, πήρε τις ανάσες του, εκτέλεσε για να ευστοχήσει και στις δύο προσπάθειες κι έπειτα έγινε αλλαγή.

