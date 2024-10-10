Αρίνας: «Θα προτιμούσα να δώσω 5 εκατ. στον Θανάση, παρά στον Τάκερ»

Μπορεί να υπήρξε κάποτε ένας από τους καλύτερους σκόρερ στο NBA, όμως όταν ο Γκίλμπερτ Αρίνας απασχολεί την κοινή γνώμη, συνήθως δεν είναι για... καλό. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μέσω του podcast του, ο παλαίμαχος γκαρντ «προκαλεί» μέσω βαρύγδουπων και ιδιαίτερων δηλώσεων, θέλοντας να κερδίσει την προσοχή.



Το τελευταίο του «θύμα» ήταν ο Πι Τζέι Τάκερ, φόργουορντ των Κλίπερς και άλλοτε πρωταθλητής NBA με τους Μπακς. Ο Αρίνας «έκραξε» τον 39χρονο, θεωρώντας πως διαθέτει το ταλέντο ενός ρολίστα όμως θεωρεί πως πρέπει να έχει ρόλο βασικού στις ομάδες του, κάτι που «δηλητηριάζει» τα αποδυτήρια.



Μάλιστα, ως αντιπαράδειγμα έφερε τον Θανάση Αντετοκούνμπο. «Αν είχα να πληρώσω κάποιον 5 εκατ. δολάρια ο Θανάσης θα ήταν πριν από σένα, Πι Τζέι Τάκερ. Συγγνώμη. Ξέρω ότι εκείνος δεν θα... δηλητηρίαζε την υπόλοιπη ομάδα», ήταν τα λόγια του.

Gilbert Arenas says he would rather pay Thanasis Antetokounmpo $5 million than pay PJ Tucker, because at least Thanasis wouldn’t poison the locker room or pretend he’s a star player like James Harden 😳



