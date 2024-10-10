Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Γιουρτσεβέν, Γκριγκόνις και Παπαπέτρου ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR κόντρα στην Μπάγερν

Δείτε τις 12άδες της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Παναθηναϊκός: Με Γιουρτσεβέν, Γκριγκόνις και Παπαπέτρου κόντρα στην Μπάγερν

Μετά το «διπλό» επί της Άλμπα στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:15, ΝοvaSports 4, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Στη 12άδα των «πρασίνων» επιστρέφουν οι Μάριους Γκριγκόνις και Ιωάννης Παπαπέτρου, που απουσίασαν κόντρα στην Καρδίτσα. Κανονικά θα αγωνιστεί και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, παρόλο που αντιμετώπισε έναν μικροτραυματισμό και ίσως δεν είναι 100% έτοιμος. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Κώστας Αντετοκούνμπο.



Για την Μπάγερν, που θα παραταχθεί με 11 παίκτες, απουσιάζουν οι Νιλς Γκιφάι και Ελίας Χάρις.

Παναθηναϊκός AKTOR (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Σλούκας, Οσμάν, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσεβέν.

Μπάγερν Μονάχου (Γκόρντον Χέρμπερτ): Βάιλερ-Μπαμπ, Ντα Σίλβα, Έντουαρντς, Βόιγκτμαν, Νέιπιερ, Λούσιτς, Χαρτσένκοφ, Ομπστ, Μπράνκοβιτς, Μπούκερ, Μάνταρ.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Μπάγερν Μονάχου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark