Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκησε τον Μουσέτι και ετοιμάζεται για τελικό-rematch με τον Αλκαράθ στο Wimbledon ο Τζόκοβιτς

Την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει για δεύτερη συνεχόενη χρονιά τον Αλκαράθ, πανηγύρισε ο Τζόκοβιτς, μετά τη νίκη του με 3-1 σετ (6-4, 7-6, 6-4) κόντρα στον Μουσέτι!

Τζόκοβιτς: Νίκησε τον Μουσέτι και ετοιμάζεται για τελικό-rematch με τον Αλκαράθ

«Ξεμπέρδεψε» με τον Μουσέτι και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon ο Τζόκοβιτς!

Ο πολύπειρος Σέρβος τενίστας είχε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0 σετ (6-4, 7-6, 6-4), εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό του λονδρέζικου Grand Slam, όπου θα συναντήσει τον Αλκαράθ, ψάχνοντας τη… ρεβάνς για την περσινή του ήττα. Έτσι, ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε για δέκατη φορά στον τελικό του Wimbledon, το οποίο έχει κατακτήσει επτά φορές στο παρελθόν.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μουσέτι να βάζει δύσκολα στον Τζόκοβιτς και με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι και το έκτο game του πρώτου σετ, όταν ο Νόλε έκανε το break για να προηγηθεί με 4-2, πριν σπάσει ξανά το σερβίς του αντιπάλου του, για το 6-4 και το 1-0.

Ακόμα μεγαλύτερο σε διάρκεια το δεύτερο σετ, με τον Ιταλό να ξεκινά με break και με τον Τζόκοβιτς να ισοφαρίζει σε 4-4 και 5-5, πριν οι δύο παίκτες - οδηγηθούν στο tie-break. Εκεί, ο Τζόκοβιτς κυριάρχησε και επικράτησε με 7-2, παίρνοντας σαφέστατο προβάδισμα νίκης, την οποία τελικά πανηγύρισε λίγο αργότερα, αφού κατάκτησε και το τρίτο σετ, με 6-4. 

Τα σετ: 6-4, 7-6, 6-4

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις νόβακ τζόκοβιτς Wimblendon
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark