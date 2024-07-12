Τζόκοβιτς: Νίκησε τον Μουσέτι και ετοιμάζεται για τελικό-rematch με τον Αλκαράθ

«Ξεμπέρδεψε» με τον Μουσέτι και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon ο Τζόκοβιτς!
Ο πολύπειρος Σέρβος τενίστας είχε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0 σετ (6-4, 7-6, 6-4), εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό του λονδρέζικου Grand Slam, όπου θα συναντήσει τον Αλκαράθ, ψάχνοντας τη… ρεβάνς για την περσινή του ήττα. Έτσι, ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε για δέκατη φορά στον τελικό του Wimbledon, το οποίο έχει κατακτήσει επτά φορές στο παρελθόν.
A 10th #Wimbledon final awaits for Novak Djokovic ✨ pic.twitter.com/GkHGEC1ewU— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μουσέτι να βάζει δύσκολα στον Τζόκοβιτς και με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι και το έκτο game του πρώτου σετ, όταν ο Νόλε έκανε το break για να προηγηθεί με 4-2, πριν σπάσει ξανά το σερβίς του αντιπάλου του, για το 6-4 και το 1-0.
Ακόμα μεγαλύτερο σε διάρκεια το δεύτερο σετ, με τον Ιταλό να ξεκινά με break και με τον Τζόκοβιτς να ισοφαρίζει σε 4-4 και 5-5, πριν οι δύο παίκτες - οδηγηθούν στο tie-break. Εκεί, ο Τζόκοβιτς κυριάρχησε και επικράτησε με 7-2, παίρνοντας σαφέστατο προβάδισμα νίκης, την οποία τελικά πανηγύρισε λίγο αργότερα, αφού κατάκτησε και το τρίτο σετ, με 6-4.
Τα σετ: 6-4, 7-6, 6-4
Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024
The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH
