Στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στάθηκε ο Νίκος Παγκάκης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού υπογράμμισε την μεγάλη ποιότητα του Αίαντα υποστηρίζοντας ότι οι πράσινοι στο πρώτο 30λεπτό του αγώνα έδειξαν να τον σέβονται περισσότερο από όσο ενδεχομένως θα έπρεπε.

«Οι παίκτες μετά το ματς έλεγαν ότι μπορούν να γυρίσει το παιχνίδι», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η ρεβάνς είναι δύσκολη αλλά οι παίκτες το πιστεύουν. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα άλλο παιχνίδι και φυσικά δεν έχει να χάσει τίποτα. Χρειάζεται καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερο τρανζίσιον», τόνισε.

Αγωνιστικά επεσήμανε ο Νίκος Παγκάκης ότι ο Βαγιαννίδης θα είναι έτοιμος να παίξει και ενδεχομένως να είναι και μία από της αλλαγές του Ντιέγκο Αλόνσο στην 11άδα της ομάδας στην αναμέτρηση της Ολλανδίας.

