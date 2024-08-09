Υπογράφει στη Φιορεντίνα και επιστρέφει στη δράση έπειτα από 13 μήνες ο Ντε Χέα.

Τα τυπικά φαίνεται ότι απομένουν ώστε να γίνει παίκτης των «βιόλα» ο Ισπανός γκολκίπερ. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι δεδομένη και προβλέπει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο, με τον πρώην τερματοφύλακα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης να αναμένεται στη Φλωρεντία περίπου το μεσημέρι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Το σημαντικό είναι να περάσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει μείνει καιρό ανενεργός και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο στη συνέχεια θα γίνει και με τη βούλα παίκτης των φιναλίστ του Conference League.

David de Gea atterra all’Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci intorno alle 12:30 di domani.



🕧✈️ https://t.co/uqaYcP8MsF — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2024

