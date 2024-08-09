Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάει Ιταλία για να υπογράψει στη Φιορεντίνα ο Ντε Χέα

Ημέρα… Ντε Χέα στη Φιορεντίνα! Ο Ισπανός γκολκίπερ αναμένεται μέχρι το μεσημέρι στη Φλωρεντία ώστε να σφραγίσει τη συμφωνία του με τους «βιόλα»

Φιορεντίνα Ντε Χέα

Υπογράφει στη Φιορεντίνα και επιστρέφει στη δράση έπειτα από 13 μήνες ο Ντε Χέα.

Τα τυπικά φαίνεται ότι απομένουν ώστε να γίνει παίκτης των «βιόλα» ο Ισπανός γκολκίπερ. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι δεδομένη και προβλέπει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο, με τον πρώην τερματοφύλακα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης να αναμένεται στη Φλωρεντία περίπου το μεσημέρι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Το σημαντικό είναι να περάσει επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει μείνει καιρό ανενεργός και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο στη συνέχεια θα γίνει και με τη βούλα παίκτης των φιναλίστ του Conference League.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φιορεντίνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark