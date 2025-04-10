Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, χάνοντας μόλις δύο games από τον Πορτογάλο και νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, Νούνο Μπόρζες, πανηγυρίζοντας την επιβλητική νίκη με 2-0 σετ (6-1, 6-1).

Πλέον, ο Τσιτσιπάς για τη φάση των «8» θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λορέντζο Μουζέτι (νούμερο 16 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε την πρόκριση νικώντας με 2-0 τον συμπατριώτη του, Ματέο Μπερετίνι), την Παρασκευή 11/4, στην προσπάθειά του να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το τουρνουά για τέταρτη φορά στην καριέρα του (2021, 2022 και 2024 οι προηγούμενες).

Ιδανικό το ξεκίνημα του αγώνα για τον Τσιτσιπά, ο οποίος πήρε το πρώτο game γλυτώνοντας τρία break points και σπάζοντας το σερβίς του αντιπάλου του, πριν κρατήσει το δικό του για το υπέρ του 3-0. Μάλιστα έκανε και δεύτερο break για το 5-1, κατακτώντας με άνεση το πρώτο σετ, με 6-1.

Ο Έλληνας τενίστας έκανε ένα ακόμα break για να προηγηθεί και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, με τον Μπόρζες να απαντά με τον ίδιο τρόπο για να ισοφαρίσει σε 1-1, αλλά ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε πολύ καλό βράδυ, κυριαρχώντας απόλυτα και παίρνοντας πέντε συνεχόμενα games με τρία ακόμα breaks, για το 6-1 και το υπέρ του 2-0 στα σετ, ξεμπερδεύοντας με τον αντίπαλό του μέσα σε 67 λεπτά.

Τα σετ: 1-6, 1-6

