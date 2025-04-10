Πρόταση της Μπάγερν Μονάχου στον Σανέ για ανανέωση μέχρι καλοκαίρι του 2028

Αποφασισμένη να «δέσει» τον Λερόι Σανέ για ακόμα τρία χρόνια, φαίνεται πως είναι η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού Γερμανού δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί κατέθεσαν επίσημη πρόταση ανανέωσης στον 29χρονο διεθνή εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, το τρέχον συμβόλαιο των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τόσο η Μπάγερν, όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον Σανέ να είναι πρόθυμος να δεχθεί μείωση στον ετήσιο μισθό του.

Φέτος, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αριθμεί 38 συμμετοχές με 11 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern have now submitted an official offer to Leroy #Sané!



As previously reported, Max Eberl is determined to keep the winger and is offering a contract until 2028. The current proposal includes a fixed salary of around €10 million gross per year, with… pic.twitter.com/cavCUfIRFv — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2025

