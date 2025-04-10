Λογαριασμός
Επίσημη πρόταση της Μπάγερν Μονάχου στον Σανέ για ανανέωση μέχρι το καλοκαίρι του 2028

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, η Μπάγερν Μονάχου κατέθεσε πρότασης ανανέωσης στον Λερόι Σανέ μέχρι το καλοκαίρι του 2028

Πρόταση της Μπάγερν Μονάχου στον Σανέ για ανανέωση μέχρι καλοκαίρι του 2028

Αποφασισμένη να «δέσει» τον Λερόι Σανέ για ακόμα τρία χρόνια, φαίνεται πως είναι η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού Γερμανού δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί κατέθεσαν επίσημη πρόταση ανανέωσης στον 29χρονο διεθνή εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, το τρέχον συμβόλαιο των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τόσο η Μπάγερν, όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον Σανέ να είναι πρόθυμος να δεχθεί μείωση στον ετήσιο μισθό του.

Φέτος, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αριθμεί 38 συμμετοχές με 11 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

