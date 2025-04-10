Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης: Στον τελικό των 53 κιλών η Μαρία Πρεβολαράκη

Έτοιμη να γράψει για ακόμη μία φορά ιστορία στην ελληνική πάλη είναι η εκπληκτική Μαρία Πρεβολαράκη.

Η Μεγάλη Κυρία της ελληνικής Πάλης προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην κατηγορία των 53 κιλών, επικρατώντας με σκορ 12-4 της Τουρκάλας, Γετγκίλ.

Κάπως έτσι, η 33χρονη πρωταθλήτρια θα διεκδικήσει στον αυριανό τελικό το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει το 9ο συνολικά μετάλλιό της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα μετάλλια της Μαρίας Πρεβολαράκη στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα:

2025 – Τελικός

2024 – Χάλκινο μετάλλιο

2023 – Χάλκινο μετάλλιο

2022 – Ασημένιο μετάλλιο

2021 – Ασημένιο μετάλλιο

2018 – Χάλκινο μετάλλιο

2017 – Χάλκινο μετάλλιο

2014 – Ασημένιο μετάλλιο

2013 – Ασημένιο μετάλλιο

