Παναθηναϊκός: Πήρε θέση για το μέλλον του στην ομάδα ο Μπράουν (vid)

Ο Λορέντζο Μπράουν δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα στον Παναθηναϊκό, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Οι προσδοκίες του Παναθηναϊκού από τον πολιτογραφημένο Ισπανό γκαρντ ήταν σαφώς υψηλότερες, συγκριτικά με τους 7 πόντους, τα 2 ριμπάουντ και τις 2.7 ασίστ που έχει κατά μέσο όρο στη Euroleague φέτος.

Ο Ισπανός πάντως μίλησε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό Aktor, την πορεία του «τριφυλλιού» φέτος και τη δυναμική του Ερυθρού Αστέρα.

