Τι θέλει ο Τσιτσιπάς; Την Μπαντόσα και μία Ferrari - Δείτε βίντεο

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα περνούν αρκετό χρόνο μαζί το τελευταίο διάστημα, με τις φήμες πως είναι ζευγάρι να δίνουν και να παίρνουν.

Παρ' όλα αυτά, τόσο ο 25χρονος Έλληνας Νο. 4 της παγκόσμιας κατάταξης, όσο και η Ισπανίδα τενίστρια... δηλώνουν πως είναι απλώς κολλητοί, έχοντας αναπτύξει μια πολύ στενή φιλία.

Τις τελευταίες ώρες πάντως, ένα νέο βίντεο έρχεται να ρίξει... και άλλο λάδι στη φωτιά των φημών! Συγκεκριμένα, κοιτώντας ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο, ο Τσιτσιπάς δήλωσε πως: «Θέλω την Μπαντόσα και αυτό το αυτοκίνητο».

Όταν μάλιστα του τέθηκε το δίλλημα για το αν επέλεγε την Ισπανίδα ή το supercar, η Μπαντόσα έτρεξε προς το μέρος του και τον αγκάλιασε, χωρίς να τον αφήσει να απαντήσει.

