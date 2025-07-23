Στην Αθήνα βρίσκεται για τον Ολυμπιακό ο Ντόντα Χολ. O Aμερικανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τρίτης (22/07), λίγο πιο αργά από την προγραμματισμένη άφιξη της πτήσης του, λόγω καθυστέρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώην σέντερ της Μπασκόνια αρχικά αναμενόταν να φτάσει την Τρίτη το πρωί στις 10:55, ωστόσο η πτήση του είχε σημαντική καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να φτάσει στη χώρα μας το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Πλέον, ο Χολ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε πως έχει ήδη ανακοινωθεί με τριετές συμβόλαιο, ώστε να αποτελέσει άλλη μια λύση στη γραμμή ψηλών της ομάδας, δίπλα στους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Χολ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπασκόνια, τόσο στη Euroleague όσο και στη Liga Endesa. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μέτρησε 8.7 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 1.1 κοψίματα και 14.4 μονάδες στο PIR, με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα (71.4% στα δίποντα). Στην Ισπανία, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, με 7.3 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του.

