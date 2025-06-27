Τσιριβέγια: «Εύκολη απόφαση να έρθω στον Παναθηναϊκό, να είμαστε 100% έτοιμοι για το Champions League»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εντός της ημέρας θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», με τον Ρουί Βιτόρια ν’ αποκτά τον παίκτη που ήθελε πολύ για τη μεσαία γραμμή.

Ο Ισπανός πρώην αρχηγός της Ναντ στις πρώτες του δηλώσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» στους εκπροσώπους του Τύπου που τον υποδέχθηκαν είπε:

«Ήταν εύκολη απόφαση να συμφωνήσω, δεδομένου πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω, έχω φιλοδοξίες, τα πράγματα κύλησαν γρήγορα, ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε εφικτή τη δυνατότητα να έρθω».

Ερωτηθείς για τις γνώσεις του γύρω από τους «πράσινους», σχολίασε ότι: «Ξέρω ότι είναι μεγάλη ομάδα και ο στόχος και το βασικό μέλημα είναι η νίκη και οι τίτλοι. Είναι σημαντικός σύλλογος και έχω έρθει να τον βοηθήσω να πάρει τίτλους».

Όσον αφορά στην παρουσία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League και την προσπάθεια που θα κάνει, αρχής γενομένης από την κόντρα με την Ρέιντζερς, ο Τσιριβέγια είπε:

«Αναμφισβήτητα έπαιξε ρόλο το Champions League στην απόφασή μου, είναι σημαντική διοργάνωση, αρέσει σε κάθε παίκτη να συμμετάσχει. Θα πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε».

