ΟΠΑΠ Game Time: Η πρόταση γάμου στην Ντενίζ Ακσού από φίλαθλο του Παναθηναϊκού

Η Ντενίζ Ακσού, η αθλητική δημοσιογράφος στην Τουρκία που καλύπτει τους αγώνες της Euroleague, φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας.

Ετοιμόλογη και αυθόρμητη, διηγείται με χιούμορ στη Λίλα Κουντουριώτη την πρόταση γάμου που δέχθηκε από φίλαθλο του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζει ως «τρέλα» την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτει τον αγαπημένο της Έλληνα διεθνή μπασκετμπολίστα και τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στον οποίο θα ήθελε να πάρει συνέντευξη.

Η Ντενίζ Ακσού τρέφει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας. Μιλάει για το κολύμπι με την οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, τραγουδάει το «Καρδιά μου μην ανησυχείς» του Αντώνη Ρέμου και στέλνει μήνυμα στους Έλληνες φιλάθλους.

Δείτε το βίντεο με την απολαυστική συνέντευξη της Ντενίζ Ακσού στο ΟΠΑΠ Game Time:

Πηγή: skai.gr

