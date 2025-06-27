Μια εκπληκτική είδηση έρχεται από την Ιταλία. Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η έλευση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει φέρει κύμα αισιοδοξίας στον κόσμο της Ρόμα.

Κάτι που φαίνεται από το γεγονός πως σε μόλις λίγες ημέρες έχουν πουληθεί ήδη 30 χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό νούμερο, το οποίο όμως αναμένεται να μεγαλώσει αρκετά και όλα δείχνουν πως πάμε για ένα ασύλληπτο ρεκόρ.

Με τους ρυθμούς που φεύγουν τα διαρκείας, θεωρείται δεδομένο πως το φράγμα των 40.000 διαρκείας θα σπάσει σύντομα και οι «τζαλορόσι» θα καταρρίψουν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ασφαλώς, η Ρόμα αποτελεί τα τελευταία χρόνια την ομάδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση στη Serie A, με την ατμόσφαιρα στο «Ολίμπικο» να είναι εκρηκτική. Το γεγονός, όμως, πως φαίνεται η καινούργια ημέρα να έχει αρκετό… φως στον ορίζοντα, κάνει τον κόσμο να θεωρεί απαραίτητη την παρουσία του στο πλάι της αγαπημένης του ομάδας.

🔥 Roma have already sold 30,000 season tickets! 🟡🔴



The all-time record is 40K — and it’s in sight 👀



The Gasperini era is generating serious buzz in the capital - the Olimpico will be ROCKING this season



— Gazzetta pic.twitter.com/18tMAx2CkF — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 27, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.