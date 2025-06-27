Λογαριασμός
Με Λεσόρ, αλλά χωρίς Φουρνιέ-Γκομπέρ οι κλήσεις της εθνικής Γαλλίας

Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στη 18άδα που κλήθηκε στην εθνική Γαλλίας για την προετοιμασία της ενόψει του Ευρωμπάσκετ. Εκτός Φουρνιέ, Γκομπέρ, Γουεμπανιάμα  

Λεσόρ Φουρνιέ

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της εθνικής Γαλλίας για την προετοιμασία της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Φρεντερίκ Φοτό, κάλεσε μεταξύ των 18 παικτών και τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αντιθέτως, εκτός είναι ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, ο οποίος σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ υπάρχουν άλλες δύο ηχηρές απουσίες. Διότι τόσο ο Ρούντι Γκομπέρ όσο και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα απουσιάζουν από τις κλήσεις.

Αναλυτικά η 18άδα: Κορντινιέ, Κουλιμπαλί, Ντιαμπατέ, Ντιένγκ, Φρανσίσκο, Ιφί, Χορντ, Τζαϊτέ, Λεσόρ, Λουβαβού-Καμπαρό, Μαλεντόν, Ντιλικινά, Οκόμπο, Πουαριέ, Ρισασέ, Σαρ, Στράζελ, Γιαμπουσέλι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γαλλία Ευρωμπάσκετ 2025 Ματίας Λεσόρ Εβάν Φουρνιέ
