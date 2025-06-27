Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της εθνικής Γαλλίας για την προετοιμασία της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Φρεντερίκ Φοτό, κάλεσε μεταξύ των 18 παικτών και τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αντιθέτως, εκτός είναι ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, ο οποίος σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ υπάρχουν άλλες δύο ηχηρές απουσίες. Διότι τόσο ο Ρούντι Γκομπέρ όσο και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα απουσιάζουν από τις κλήσεις.

Αναλυτικά η 18άδα: Κορντινιέ, Κουλιμπαλί, Ντιαμπατέ, Ντιένγκ, Φρανσίσκο, Ιφί, Χορντ, Τζαϊτέ, Λεσόρ, Λουβαβού-Καμπαρό, Μαλεντόν, Ντιλικινά, Οκόμπο, Πουαριέ, Ρισασέ, Σαρ, Στράζελ, Γιαμπουσέλι.

Un nouveau chapitre s'ouvre 🇫🇷📖



La liste des Bleus convoqués par Frédéric Fauthoux pour la préparation à l'@EuroBasket ⚔️



Rendez-vous le 24 juillet prochain 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/FalwOADiOP — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 27, 2025

