Τσικίνιο: «Καλύτερη εμπειρία της ποδοσφαιρικής μου ζωής ο Ολυμπιακός

Πριν από λίγες μέρες, ο Τσικίνιο πέτυχε στο 90' το γκολ που έκρινε τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί της ΑΕΚ στην «Οpap Arena», κάνοντας τους «ερυθρόλευκους» απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Γενικότερα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός διανύει μάλλον την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ενώ φαίνεται να το απολαμβάνει παράλληλα με την ψυχή του.

Πράγματι, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα της πατρίδας του «O' Jogo», ο Τσικίνιο αναφέρθηκε στην καριέρα του στην Ελλάδα ως την καλύτερη εμπειρία της ποδοσφαιρικής του ζωής, ενώ μίλησε για την κατάκτηση του περσινού Conference League αλλά και τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την παραγωγική σεζόν που διανύει: «Είναι ένα πολύ θετικό ισοζύγιο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, τόσο σε εγχώριες διοργανώσεις όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε ατομικό επίπεδο, αναμφίβολα ήταν επίσης μια εξαιρετική σεζόν, με περισσότερα γκολ και ασίστ. Ελπίζω απλώς να συνεχίσω με αυτή την απόδοση, και να δω τη σεζόν να τελειώνει με την κατάκτηση ορισμένων τίτλων».

Για το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέραμε ότι θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι έχουμε παίξει εναντίον της. Ήταν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και στην έδρα του αντιπάλου. Είναι μια ιδιαίτερη αίσθηση να σκοράρεις κοντά στο 90' και να αξίζεις τους τρεις βαθμούς. Ήταν όμορφο γιατί όλο το γήπεδο ξαφνικά σώπασε. Πάνω από όλα ξεχωρίζω τη νίκη, που ήταν ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον στόχο μας!».

Για την προσαρμογή στον Ολυμπιακό: «Χωρίς αμφιβολία, η προσαρμογή στον Ολυμπιακό εύκολη, επίσης λόγω μιας κουλτούρας πολύ παρόμοιας με τη δική μας από όλες τις απόψεις. Στο σύλλογο δεν λείπει τίποτα, έχει τεράστια παρουσία στη χώρα και αυτό γίνεται αντιληπτό από πολλές απόψεις. Όταν έφτασα υπήρχαν πολλοί Πορτογάλοι, που βοήθησαν, αλλά πρέπει να τονίσω ότι με υποδέχτηκαν όλοι ανεξαιρέτως.

Από όλες τις εμπειρίες στο εξωτερικό, αυτή ήταν η καλύτερη από όλες, σε όλες τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν. Στην Κροατία ήμουν μικρός, δεν ήμουν ψυχικά προετοιμασμένος για την πρόκληση, στην Τουρκία ήταν διαφορετικά, είχα ήδη άλλη ωριμότητα και νοοτροπία και, χωρίς αμφιβολία, κατέληξε πολύ καλά ατομικά και συλλογικά, καθώς πετύχαμε τον κύριο στόχο, που ήταν η παραμονήμείνουμε. Η Ελλάδα ήταν κάτι άλλο, ήταν η καλύτερη εμπειρία της ποδοσφαιρικής μου ζωής».

Για την κατάκτηση του Conference League: «Μοναδική εμπειρία και αίσθημα δύσκολο να εξηγηθεί, κάτι με πολλά συναισθήματα. Ζω μια μοναδική και εξαιρετική φάση. Κάθε μέρα με πλησιάζουν διαφορετικοί οπαδοί που με ευχαριστούν για το ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο και κάποιοι, εκείνη την ώρα, ήρθαν κοντά μου κλαίγοντας. Αυτό είναι ανεκτίμητο! Η σχέση μεταξύ των Πορτογάλων, ακόμα και λόγω αυτού που καταφέραμε, έγινε ακόμα καλύτερη».

Για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ο Μεντιλίμπαρ είναι σαν πατέρας. Κάποιος που μου δίνει την ελευθερία που χρειάζομαι για να εκφράσω το καλύτερο μου ποδόσφαιρο, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Ολυμπιακό. Μου έδωσε αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτό αποδείχθηκε θεμελιώδες για μένα, όπως και για κάθε παίκτη. Από τακτικής, είναι ένα ποδόσφαιρο με πάντα πολύ υψηλή πίεση, με στόχο να φτάσουμε γρήγορα στο γκολ. Ναι, είναι αλήθεια ότι εγώ και ο Αντρέ Όρτα ήρθαμε επί προπονητή Κάρλος Καρβαλιάλ. Νομίζω ότι μας ήθελε πολύ, αλλά φτάσαμε σε μια εποχή που τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Τον είχαμε μόνο δύο παιχνίδια, αλλά του εύχομαι πάντα τα καλύτερα».

Για τις αγαπημένες του στιγμές εκτός γηπέδου: «Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω βόλτες στην παραλία με τις κόρες και τη γυναίκα μου. Έχουμε υπέροχο καιρό στην Αθήνα και ζώντας κοντά στην παραλία έχουμε αυτή την άνεση. Είναι θεαματικό! Υπάρχει κάτι αστείο στην καθημερινότητα, γιατί ανάμεσα στα μέρη που πάω να πάρω καφέ, συνήθως δεν με αφήνει να πληρώσω αυτός που με σερβίρει. Αυτή είναι μια από τις πολλές αποδείξεις στοργής που λαμβάνω καθημερινά, για όλα όσα έχουν επιτευχθεί».

