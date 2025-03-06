Βιτόρια: «Εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία - Θέλουμε να συνεχίσουμε στο Conference League»

Αποφασισμένος και διψασμένος για μια μεγαλειώδη πορεία στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί απόψε (19:45) στο ΟΑΚΑ τη Φιορεντίνα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Conference League.



Ο Ρουί Βιτόρια, μιλώντας στο Match Day Mag της «πράσινης» ΠΑΕ, αναφέρθηκε στους «Βιόλα» και στην ποιότητα τους, πρόσθεσε ότι το «τριφύλλι» θέλει να προχωρήσει στον θεσμό, ενώ έκλεισε τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία προέρχεται από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είναι η Serie A. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις που έχει αυτός ο αγώνας. Θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται στο Conference League. Έχουμε τις δικές μας φιλοδοξίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε.Θέλουμε να κάνουμε το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με το ομαδικό στοιχείο, αλλά να δείξουμε και να βγάλουμε και την ατομική ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η φιλοδοξία μας είναι πολύ μεγάλη, όπως και η ευθύνη, καθώς εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία. Με πίστη και εμπιστοσύνη θα ψάξουμε την πρόκριση».

