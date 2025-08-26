«Ο Ταμπόρδα πωλείται στον Παναθηναϊκό»

Παρουσιάζουν ως «τελειωμένη» τη μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό οι Αργεντίνοι.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα, στόχο του «τριφυλλιού» για τη θέση «10» και τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, κάνουν λόγο για συμφωνία.

Συγκεκριμένα σε εκπομπή του D Sports και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση, ρεπόρτερ της Μπόκα Τζούνιορς, ανέφερε ότι: «έγινε δεκτή από την Μπόκα Τζούνιορς η πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 4.5 εκατ. δολαρίων για την παραχώρηση του Ταμπόρδα, ο οποίος θα αποχωρήσει τις επόμενες ώρες από την αργεντίνικη ομάδα μαζί με τον Ουρουγουανό αριστερό μπακ, Μαρσέλο Σαράκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σέλτικ».

Θυμίζουμε ότι πριν λίγα 24ωρα ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, αναφερόταν στην πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τον Ταμπόρδα, κάνοντας λόγο για 4,5 εκατ. ευρώ στην Μπόκα, στην οποία ανήκει ο παίκτης, για το 80% των δικαιωμάτων του, ενώ ένα ποσοστό αναμένεται να κρατήσει και η Πλατένσε στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός.

TABORDA VA A SER VENDIDO A PANATHINAIKOS 🇬🇷⚽



⏩ El volante de Platense y exjugador de Boca se irá al equipo griego a cambio de 4,5 millones de dólares por el 80% del pase.



🎙 @gasgerke en #SeHablaAsíEnDSPORTS pic.twitter.com/4w9WlL1RcE — DSPORTS (@DSports) August 25, 2025

