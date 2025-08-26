Στη σύσκεψη της Σάμσουνσπορ τη Δευτέρα για τα μέτρα προστασίας, ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα πλέ οφ του Europa League, εκτός από τους ιθύνοντες της τουρκικής ομάδας, συμμετείχαν και τοπικοί φορείς, όπως κι εκπρόσωπος της τουρκικής αστυνομίας.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: «Στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφάλειας Αθλητικών Διοργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, συζητήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για τον αγώνα ρεβάνς των playoffs του UEFA Europa League μεταξύ Σάμσουνσπορ και Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σαμψούντας, η συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφαλείας Αθλητικών Διοργανώσεων πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη Ορχάν Ταβλί. Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την ασφάλεια των φιλάθλων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα».

