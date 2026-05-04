Έξι διαδοχικές ήττες πρωταθλήματος. Πρώτη φορά που της συμβαίνει αυτό από το 1993. Η Τσέλσι παρά την πρόσκαιρη χαρά που πήρε από την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, βαδίζει σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια. Και αφού… δεν βλέπει φως στην άκρη του τούνελ, η Φόρεστ την έβαλε σε ακόμα μεγαλύτερους μπελάδες περνώντας από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με το επιβλητικό 3-1!

Αποδοκιμασίες, αποχώρηση κόσμου από τις εξέδρες στο τελευταίο 15λεπτο, παίκτες μπλοκαρισμένοι εγκεφαλικά και αγωνιστικά και μια Φόρεστ που παρά τις 8 αλλαγές που έκανε με το μυαλό στη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League με την Άστον Βίλα, έκανε ό,τι ήθελε στο Λονδίνο.

Ο παντελώς αμαρκάριστος Αβονίγι με κεφαλιά στο 2ο λεπτό έκανε το 1-0. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα βρήκε και δεύτερο γκολ στο 15’ από την άσπρη βούλα, αφού ο Γκούστο κράτησε ανόητα από τη φανέλα τον σκόρερ του πρώτου γκολ για να βρει δίχτυα και ο Ιγκόρ Ζεσούς για το 2-0.

Ο Τζέσι Ντέρι που έκανε ντεμπούτο στην Premier League και πρώτη φορά βρέθηκε στην 11άδα της Τσέλσι τρόμαξε όλο τον κόσμο με το χτύπημα στο κεφάλι και την άτσαλη πτώση του στο έδαφος πριν την ανάπαυλα, με τον νεαρό εξτρέμ ν’ αποχωρεί με φορείο.

Ο Κόουλ Πάλμερ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι (18/20) κι ενώ ο ΜακΦάρλαν θα ήλπιζε στο δεύτερο μέρος να δει κάτι διαφορετικό… όλα ήταν ίδια. Κι έγιναν και χειρότερα για τους «μπλε».

Εύκολο 3-0 από τον Αβονίγι με πλασέ 52’, νέος τραυματισμός στο κεφάλι και αναγκαστικές αλλαγές για Σάντσεθ και Γκιμπς Γουάιτ με επιδέσμους και αίματα στο κεφάλι λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Η Τσέλσι επιχείρησε και κάπως κατάφερε να βγάλει περισσότερη ενέργεια συνεχίζοντας να ψάχνει γκολ, αλλά ούτε το ηθικό βοηθούσε. Ο Ζοάο Πέδρο ίσως και ν’ αποτελούσε μια μικρή εξαίρεση σε αυτό, αφού, πρώτα στο 73’ ακυρώθηκε γκολ του για οφσάιντ μιας μύτης παπουτσιού κι έπειτα στις καθυστερήσεις σκόραρε με μαγεία. Στόπαρε με το στήθος κι έκανε το ψαλίδι για το 3-1.

Η Φόρεστ έφτασε πλέον στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ, η φιναλίστ του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας θα ελπίζει τουλάχιστον σε αυτό το τρόπαιο για να πάψει ν’ αγχώνεται για την Ευρώπη. Ούσα στην 9η θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να χάσουν όλα τα εισιτήρια για τις διοργανώσεις της UEFA ενόψει της νέας σεζόν.

