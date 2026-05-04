Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Αυστραλία και επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας, αγγίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν προμήνυε την εξέλιξη, καθώς οι Μαγυάρες προηγήθηκαν με 3-1, πριν τα συνεχόμενα τέρματα των Σάντα, Πάτρα και Σιούτη φέρουν την ανατροπή για την Ελλάδα, με τη Φάραγκο να διαμορφώνει το 4-4 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό, η εικόνα άλλαξε πλήρως, με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να μπαίνει με μεγαλύτερη ένταση και να επιβάλλει τον ρυθμό της. Παρά τις προσπάθειες της Φάραγκο να κρατήσει την Ουγγαρία κοντά, η «γαλανόλευκη» είχε περισσότερες λύσεις και καλύτερη διαχείριση.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Εθνική μας ήταν κυριαρχική. Με καθαρό μυαλό, αποτελεσματικότητα στην παίκτρια παραπάνω και σωστές επιλογές, «έχτισε» διαφορά και έφτασε άνετα στο τελικό 14-9, το οποίο τη φέρνει μια... ανάσα από τα Super Final του World Cup.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

