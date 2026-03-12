Τσέλιε-ΑΕΚ: Έμαθε τα λάθη της και πάει για το πρώτο βήμα στη Σλοβενία

Στη Σλοβενία για το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά η ΑΕΚ! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενηθεί απόψε το βράδυ στο «Stadion Z'dezele» από την Τσέλιε (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote Sport 4) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του θεσμού.

Η Ένωση βρίσκεται σε πολύ καλό «φεγγάρι», ούσα αήττητη στα οκτώ πιο πρόσφατα ματς (5 νίκες), ενώ, μετρά μόλις μία ήττα στα 23 πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις! Στο πιο πρόσφατο αγώνα της επικράτησε με σκορ 1-0 της ΑΕΛ Novibet και σε συνδυασμό με το «Χ» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έμεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.

Όσον αφορά το Conference League, η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «16» δίχως να μπει στις περιπέτειες των playoffs. Σε σύνολο έξι αναμετρήσεων, το σύνολο του Νίκολιτς μέτρησε 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, αυτή στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την αποψινή της αντίπαλο και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο με σκορ 3-1.

Από την άλλη τώρα, οι Σλοβένοι βρίσκονται σε περίεργη και μεταβατική περίοδο, καθώς στις αρχές Φεβρουαρίου αποχώρησε ο «αρχιτέκτοναςT» της ομάδας, Άλμπερτ Ριέρα, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Άιντραχτ. Τη θέση του κάλυψε ο βοηθός του Ισπανού, Ιβάν Μαέφσκι, με το μέλλον του να βρίσκεται στον... αέρα μιας και τα τελευταία αποτελέσματα ήταν αρνητικά, με την Τσέλιε να χάνει από την Μπράβο και την Αλουμίνι στο πρωτάθλημα, βλέποντας τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση να μειώνεται πλέον στους 5 βαθμούς.

Σε επίπεδο Conference τερμάτισε στη 13η θέση της League Phase (3-1-2) και χρειάστηκε τα playoffs για να πάρει το εισιτήριο για τους «16». Στον ενδιάμεσο γύρο απέκλεισε την Ντρίτα με δύο νίκες και μάλιστα με το ίδιο σκορ (3-2).

Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ζαμπουκόβνικ, ενώ η ΑΕΚ θα παραταχθεί με «λευκό» απουσιολόγιο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Τσέλιε (Ιβάν Μαέφσκι): Λέμπαν, Νιέτο, Χρκα, Βουκλίσεβιτς, Μπέιγκερ, Κβέσιτς, Κάλουσιτς, Σέσλαρ, Αβντίλι, Κούτσις, Ιοσίφοφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Ρουί Τεχέιρα (Πορτογαλία), Πέντρο Μαρτίνς (Πορτογαλία)

4ος Βοηθός: Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)

VAR/AVAR: Αντρέ Ναρσίκο (Πορτογαλία)/Μπρούνο Εστεβές (Πορτογαλία)

