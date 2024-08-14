Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τον έβγαζαν φωτογραφία μέχρι και οι… συμπαίκτες του: Στο ρυθμό του Κριστιάνο όλη η Αλ Νασρ

New season, same Cristiano Ronaldo! O Πορτογάλος σούπερ σταρ έλαμψε και στο 3-0 της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Τααβόν κι έκανε τον Τέλες να τον… φωτογραφίζει στον πανηγυρισμό

Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο CR7 ξεκίνησε τη νέα σεζόν με χαμόγελο, με γκολ, με ασίστ και με βραβείο man of the match το βράδυ της Τετάρτης.

Η Αλ Νασρ πέρασε στον τελικό του Super Cup κι αυτός έφτιαξε το πρώτο τέρμα και πέτυχε το τρίτο της ομάδας του για την άνετη βραδιά.

Φυσικά ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να τον δει να κάνει το Siuuuu, με τον Τέλες να… «οπλίζει» και να τον φωτογραφίζει για να φτιάξουν μαζί ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, το οποίο οι κανονικοί φωτογράφοι φροντίζουν κάθε φορά ν’ αποτυπώνουν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark