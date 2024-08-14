Ο CR7 ξεκίνησε τη νέα σεζόν με χαμόγελο, με γκολ, με ασίστ και με βραβείο man of the match το βράδυ της Τετάρτης.

Η Αλ Νασρ πέρασε στον τελικό του Super Cup κι αυτός έφτιαξε το πρώτο τέρμα και πέτυχε το τρίτο της ομάδας του για την άνετη βραδιά.

Φυσικά ο κόσμος περίμενε πώς και πώς να τον δει να κάνει το Siuuuu, με τον Τέλες να… «οπλίζει» και να τον φωτογραφίζει για να φτιάξουν μαζί ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, το οποίο οι κανονικοί φωτογράφοι φροντίζουν κάθε φορά ν’ αποτυπώνουν.

Mudam-se os ventos. Mudam-se as estações. Nada mudou.



Cristiano Ronaldo continua marcando gols. 🐐pic.twitter.com/v6isK3DMzB — CR7 Brasil (@CR7Brasil) August 14, 2024

