Τρομερή βροχόπτωση στις Σέρρες: Αναβάλλεται το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

Η κακοκαιρία έφερε οριστική αναβολή στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, με το γήπεδο να έχει μετατραπεί σε λίμνη. Κανονικά τα άλλα δύο παιχνίδια των playouts

Πανσερραικος

Οριστική αναβολή αποφασίστηκε στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, καθώς η κακοκαιρία -με έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση- μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο στις Σέρρες σε λίμνη. Οι διαιτητές βγήκαν για τον καθιερωμένο έλεγχο, πέταξαν μπάλα σε διάφορα σημεία του γηπέδου, όμως δεν κύλησε πουθενά, επιβεβαιώνοντας ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν ακατάλληλος για διεξαγωγή αγώνα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (17/05), πιθανότατα την ίδια ώρα (19:00), εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, τα Asteras AKTOR-Κηφισιά και ΑΕΛ-Ατρόμητος διεξάγονται κανονικά, καθώς δεν επηρεάζονται από την κατάσταση στις Σέρρες, παρότι στο καταστατικό αναφέρεται ρητά ότι τα ματς της προτελευταίας και τελευταίας αγωνιστικής πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα.

Πηγή: sport-fm.gr

