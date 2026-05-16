Καθάρισε τον Κολοσσό και πάει φορτσάτος στο Final Four της Αθήνας ο Ολυμπιακός!

Λίγες μόνο ημέρες πριν τη συμμετοχή στη μεγάλη μπασκετική γιορτή της Ευρωλίγκας στο Telekom Center Athens και του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε με το επιβλητικό 97-58 από τη Ρόδο για το 2-0 στη σειρά των playoffs και την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να ξεκουράσουν τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ, που έμειναν στην Αθήνα, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ, που κατέγραψε DNP. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ντόντα Χολ με ένα πληθωρικό double-double 21 πόντων και 13 ριμπάουντ, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (15π., 4ασ.), Τάισον Γουόρντ (10π., 5ασ., 5ρ.), Άλεκ Πίτερς (18π., 10ρ.) και Φρανκ Νιλικίνα (11π.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για τους Ροδίτες, που ολοκλήρωσαν τις φετινές υποχρεώσεις και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη νέα σεζόν, διασώθηκε ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το ματς:

Καταιγιστικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με απόλυτη συγκέντρωση στις δύο πλευρές του παρκέ όχι μόνο κυριάρχησε στο Κλειστό της Καλλιθέας, αλλά κατάφερε από νωρίς να «χτίσει» μεγάλες διαφορές. Με τα μαζεμένα τρίποντα των Πίτερς και Γουόρντ, αλλά και τις ατομικές ενέργειες του Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 15-2 στο 4λεπτο, φτάνοντας ακόμα και στο +15 (7-22) τρία λεπτά αργότερα, χάρη στους συνεχόμενους πόντους του Χολ.

Η είσοδος των Πετρόπουλου και Χρυσικόπουλου στο ματς έδωσε επιθετική «πνοή» στους γηπεδούχους, με τους δύο Έλληνες να ξεκολλούν την ομάδα τους και να πετυχαίνουν επτά πόντους στα τελευταία 2,5 λεπτά. Στο ίδιο διάστημα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι το +17, προτού οι δύο ομάδες κλείσουν το δεκάλεπτο με το σκορ στο 14-28.

Το επιθετικό κρεσέντο των Πειραιωτών πίσω από τα 6,75μ. συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τους Πίτερς, Λαρεντζάκη και Νιλικίνα να βρίσκουν στόχο από μακριά και να γράφουν το 39-19 στο 14ο λεπτό. Κρατώντας τον Κολοσσό με μόλις ένα εντός πεδιάς καλάθι -και συνολικά 5 πόντους- για περίπου 5 λεπτά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με πρωταγωνιστή τον ορεξάτο Νιλικίνα έφτασε σε double score (24-49) στο 18', προτού ο Χολ με δύο εντυπωσιακά καρφώματα διαμορφώσει το 55-27 του ημιχρόνου. Ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα ήταν το φτωχό 24% (9/37) των γηπεδούχων, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το 20λεπτο με 66% εντός πεδιάς (18/27).

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον ρυθμό της αναμέτρησης να είναι εμφανώς πιο αργός, απόρροια φυσικά και της έκτασης του σκορ. Με τους Γκαλβανίνι, Κένεντι και Νίκολς, ο Κολοσσός βρήκε μερικά εύκολα καλάθια και μείωσε τη διαφορά στο 34-61, με τους Νετζήπογλου, Πίτερς και Τζόουνς να απαντούν για τους «ερυθρόλευκους» για το +33 και το 67-34 στο 25ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι Καλαϊτζάκης και Πίτερς αντάλλαξαν τρίποντα, με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει πέντε διαδοχικούς πόντους για το 75-38 και τον Χολ, με απίθανο alley-oop κάρφωμα από τη μαγική ασίστ του Ελληνοαμερικανού γκαρντ, να διαμορφώνει το 77-39 της περιόδου.

Με τα πάντα να έχουν κριθεί από νωρίς, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός, όντας στο… ρελαντί, περίμενε να ολοκληρωθεί το ματς, ρίχνοντας κατακόρυφα στροφές στην απόδοσή του. Την ίδια στιγμή, ο Κολοσσός με πρωταγωνιστές τους Γκαλβανίνι και Κένεντι κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και από τους 40 να τη ρίξει στους 29 και το 81-52 στο 35ο λεπτό. Στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης, ο Ντόντα Χολ έκανε θραύση πάνω από τα δύο καλάθια και με διαδοχικά καρφώματα -μαζί με καλάθια του Λαρεντζάκη- έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +40 (54-94), με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση με το τελικό 97-58.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97.

